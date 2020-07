Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Strohballen in Brand gesetzt

53903 Bad Münstereifel-Iversheim (ots)

Offenbar setzten Unbekannte am Dienstagabend (21.49 Uhr) zwei Quaderballen Stroh in Brand. Zeugen hatten aus einiger Entfernung Rauchentwicklung auf einem Feld oberhalb von Iversheim erkannt und daraufhin die Feuerwehr informiert. Die Feuerwehr konnte den Brandort an der Kreisstraße 45 zwischen Iversheim und Eschweiler lokalisieren. Sie löschte die beiden Großballen. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell