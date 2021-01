Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.01.2021

Heilbronn (ots)

Abstatt: Mann nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Ein 54-jähriger Mann aus Abstatt befindet sich seit Sonntag wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Der Mann steht im Verdacht, seine Ehefrau in der Nacht auf Samstag in Tötungsabsicht schwer verletzt zu haben. Das 52-jährige Opfer verständigte gegen 0.20 Uhr selbst den Notruf und teilte mit, dass ihr Mann sie angegriffen habe. Vor Ort stellte der Rettungsdienst unter anderem eine Stichverletzung im Brustbereich fest. Der Tatverdächtige ließ sich in der ehelichen Wohnung widerstandslos festnehmen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Mann seine bereits schlafende Ehefrau angriff, nachdem sie zuvor gemeinsamen Alkohol konsumiert hatten. Der Tatablauf soll nun mittels eines rechtsmedizinischen Gutachtens rekonstruiert werden. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag dem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Vollzug. Der 54-Jährige Slowene wurde noch am Sonntag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

