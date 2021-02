Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Mit dem Fahrrad gestürzt

Bühl (ots)

Am Montagmorgen gegen 10 Uhr stürzte ein Radfahrer in der Bühlertalstraße in Richtung Altschweier. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 71-Jährige alleinbeteiligt auf einen abgesenkten Bordstein und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad. Bei dem Aufprall verletzte sich der Senior leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

/bp

