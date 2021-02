Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Sulzbach - Mit Rauchgasvergiftung in Klinik

Gaggenau (ots)

Ein ausgelöster Brandalarm in einem Anwesen in der Dorfstraße in Sulzbach rief am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr, des Rettungswesens und des Polizeireviers Gaggenau auf den Plan. Beim Eintreffen konnte festgestellt werden, dass es sich um eine starke Rauchentwicklung handelte. Die Bewohnerin hatte ein Feuer im Kachelofen entzündet. Vermutlich aufgrund eines verstopfen Ofenanschlussrohres konnte der Rauch nicht in den Kamin geleitet werden und wurde zurück in das Zimmer gedrückt. Die 51-jährige Frau wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

