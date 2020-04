Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.04.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen - Zeugen gesucht

Seinen Geldbeutel suchte ein 35-Jähriger am Freitagmittag in Neckarsulm vergeblich. Eine unbekannte Person hatte das Portemonnaie des Mannes aus der Tasche der in seinem Einkaufswagen liegenden Jacke gestohlen. Der Bestohlene war zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr in einem Supermarkt in der Rötelstraße einkaufen und hatte den Einkaufswagen mit seiner grauen Winterjacke nicht durchgängig im Blick. Bei der gestohlenen Geldbörse handelt es sich um einen älteren schwarzen Ledergeldbeutel mit glatter Oberfläche und ohne Embleme. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen die etwas gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei dem Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

