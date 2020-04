Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.04.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Ein Verletzter nach Überschlag mit Auto

Ein 20-Jähriger wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, nachdem er sich mit seinem BMW überschlagen hatte. Der junge Mann war am Montag gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto auf der Landstraße von Gerlachsheim in Richtung Grünsfeld unterwegs. Der BMW-Fahrer passte vermutlich einen Moment nicht auf, kam mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der junge Mann wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Helikopter in ein Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand Totalschaden, den die Polizei auf 2.000 Euro schätzt.

