Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.04.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Höpfingen: Einbruch in ein Wohnhaus trotz Anwesendheit der Bewohner

Vermutlich während die Bewohner schliefen, brachen dreiste Einbrecher, im Zeitraum zwischen 23.00 Uhr am Samstagabend und 8.00 Uhr am Sonntagfrüh, in ein Wohnhaus in der Straße zum Adelsberg in Höpfingen ein. Über eine Nebeneingangstüre gelangten die Täter ins Haus und durchwühlten verschiedene Räume. Hierbei entwendeten sie eine geringe Menge an Bargeld. Zeugen, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Walldürn, unter der Telefonnummer 06282 926660, in Verbindung zu setzen.

Buchen: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Zum Glück nur leicht verletzt wurde der Fahrer eines Rennrades am Sonntagmittag, gegen 13.30 Uhr, auf der Straße zwischen Hettigenbeuern und Steinbach. An einer Einmündung wollte die 80-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz nach links in Richtung "Zur Winterhelle" abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den ihr entgegenkommenden 26-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro.

Buchen: Illegale Entsorgung von Abfall

Im Bereich der Glascontainer in der Straße "am Ring" in Buchen entledigten sich noch unbekannte Täter illegal ihres Mülls. Mehrere Kanister mit der Aufschrift "Alt-Öl" sowie "Schwefelsäure" wurden vermutlich in den letzten Tagen abgestellt. Neben den Kanistern lagen ebenfalls noch mehrere Abfallsäcke mit Bekleidungsteilen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeireiver Mosbach unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

