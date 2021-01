Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unbekannte versuchen Geldautomaten zu knacken * BMW touchiert und abgehauen * Wer beschädigte den Gartenzaun? *

OffenbachOffenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unbekannte versuchen Geldautomaten zu knacken - Offenbach / Obertshausen

(neu) Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag versucht, bei zwei Bankfilialen in Offenbach und in Obertshausen jeweils einen Geldautomaten aufzubrechen. In keinem der beiden Fälle gelangen die Vorhaben, weder in der Otterfuhrstraße im Stadtteil Bieber, noch in der Seligenstädter Straße in Hausen. Bei den Taten, die sich zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr ereigneten, blieb es daher bei den reinen Sachschäden an den Geräten und am Gebäude. Allerdings betragen diese nach einer ersten polizeilichen Einschätzung mindestens 10.000 Euro. Die Ermittler des Fachkommissariats 11 in Offenbach prüfen zudem, ob der ebenfalls erfolglose Versuch, in der Nacht von Sonntag auf Montag einen weiteren Geldautomaten in der Dieburger Straße in Rödermark aufzubrechen, ebenfalls auf das Konto der gleichen Täter gehen könnte. Hier weiß man inzwischen von drei Tätern, die allesamt maskiert waren. Einer trug auffallend weiße Adidas-Turnschuhe. Fast zeitgleich zu den beiden Aufbruchsversuchen in der Nacht zu Dienstag wurde der Polizei ein brennender Renault Twingo in der Bahnunterführung der Seligenstädter Straße und brennender Abfall in der Ausfahrt der Bundesstraße 448, nahe der Otto-Scheugenpflug-Straße, gemeldet. Die Kriminalpolizei untersucht in diesem Zusammenhang, ob auch diese Taten miteinander in Verbindung stehen und ob die Täter damit versuchten, die Anfahrt der ersten alarmierten Polizeistreifen zu erschweren. Für die weiteren Ermittlungen ist es wichtig, dass sich nun Zeugen melden, die etwas über die Täter sagen können. Sowohl in Bieber, als auch in Hausen waren je zwei Männer zugange. Auffallend dürfte sein, dass beide Täter bei der Bankfiliale in Bieber Motorradhelme trugen. Einer hatte zudem eine helle Hose an, sein Komplize trug eine Jeanshose. Bei dem versuchten Aufbruch in Hausen waren die beiden Täter dunkel gekleidet. Ganz in der Nähe des brennenden Renault Twingo stellte die Polizei einen gelben Seat ohne amtliche Kennzeichen auf der Seligenstädter Straße fest. Da der Innenraum stark nach Benzin roch, ist es denkbar, dass dieser Wagen ebenfalls angezündet werden sollte. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nach einem etwa 25 Jahre alten Mann von 1,70 Meter bis 1,80 Meter Größe, schwarzen Haaren und dunklem Teint. Zu einer dunklen Jeans hatte er eine schwarze Jacke mit weißem Fell an. Er hatte zur Seite gegelte Haare, die an den Seiten kurz geschoren waren. Dieser Mann soll Richtung Nahestraße weggelaufen sein. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

2. BMW touchiert und abgehauen - Erlensee

(mm) An der Kreuzung Marie-Curie-Straße/Thomas-Dachser-Straße in Langendiebach sind am Sonntag, gegen 9.15 Uhr, zwei Personenwagen zusammengestoßen. Der Unfallverursacher, der einen blauen Pkw fuhr, hatte die Vorfahrt nicht beachtet. Er touchierte beim Abbiegen von der Thomas-Dachser-Straße in die Marie-Curie-Straße einen 2er BMW einer 21-Jährigen aus Erlensee, die die Marie-Curie-Straße vom Langenselbolder Weg in Richtung der Landesstraße 3445 befuhr. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den 3.500 Euro teuren angerichteten Schaden zu kümmern. Unfallzeugen sowie Hinweise auf den flüchtigen Fahrer des blauen Pkw, nimmt die Unfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

3. Wer beschädigte den Gartenzaun? - Steinau an der Straße

(tl) Ein beschädigter Doppelstabmattenzaun in der Steinauer Innenstadt ist das Ergebnis einer Unfallflucht, wegen der die Polizei in Schlüchtern derzeit ermittelt. In der Zeit von Sonntag, 22 Uhr bis Montag, 13 Uhr, verursachte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Brüder-Grimm-Straße, Ecke Poststraße an insgesamt drei Feldern des Metallzaunes einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Möglicherweise kommt als verursachendes Fahrzeug ein Lastwagen oder ein Anhänger in Betracht. Hinweise nimmt die Polizei in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 96100 entgegen.

Offenbach, 05.01.2021, Pressestelle, Rudi Neu

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell