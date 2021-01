Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? 46-Jähriger soll Geistlichen beleidigt haben * 27-Jähriger am Marktplatz geschlagen * Wer flüchtete nach dem Unfall? *

Bereich Offenbach

46-Jähriger soll Geistlichen beleidigt haben - Offenbach

(neu) Ein 46 Jahre alter wohnsitzloser Mann steht im dringenden Verdacht, am Neujahrstag, gegen 18.15 Uhr, in der Offenbacher Innenstadt einen jüdischen Geistlichen mit antisemitischen Parolen beleidigt zu haben. Mehrere Zeugen, die den Vorfall in der Bettinastraße miterleben mussten, verständigten umgehend die Polizei, die den Verdächtigen wenig später vorläufig festnahm. Der Geistliche war mit seinen Kindern auf dem Nachhauseweg, als es zu dem Vorfall kam. Auch die eingesetzten Beamten soll der widerspenstige Mann auf der Wache mit beleidigenden Worten tituliert haben. In Absprache mit einem Bereitschaftsrichter wurde der 46-Jährige ins Polizeigewahrsam gebracht. Zudem ordnete der Richter eine Blutentnahme an, da ein Schnelltest zuvor einen Wert von über 1,3 Promille anzeigte. Gegen den Verdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

27-Jähriger am Marktplatz geschlagen - Offenbach

(mm) Ein 27-jähriger Passant ist am Neujahrstag, gegen 5.45 Uhr, am Markplatz vor einer dortigen Apotheke von zwei Männern geschlagen und mit einem Messer am rechten Oberarm leicht verletzt worden. Der Offenbacher, der augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stand, hatte gegen 6.15 Uhr die Wache vom 1. Revier aufgesucht und mitgeteilt, dass vor etwa einer halben Stunde zwei unbekannte Männer nach einer Zigarette fragten und er dann unvermittelt von ihnen geschlagen und mit einem Messer verletzt wurde. Die Täter sollen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben und etwa 1,70 Meter groß, schlank und 25 bis 28 Jahre alt sein. Sie hätten eine dunkle Oberbekleidung und Bluejeans getragen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim 1. Revier (069 8098-5100).

Terrassentür aufgebrochen - Langen

(mm) Die Terrassentür eines Doppelhauses "Am Bergfried" (10er-Hausnummern) haben Einbrecher am Samstag, zwischen 17 und 21 Uhr, aufgehebelt. Anschließend durchwühlten die Täter in dem Haus mehrere Schubladen. Mit einem Ring und Geld verschwanden die Einbrecher wieder. Hinweise nimmt die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Wer flüchtete nach dem Unfall? - Seligenstadt

(as) Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Samstagmittag, 13 Uhr und Sonntag, 12 Uhr ereignete, Zeugen. Ein 54-Jähriger Seligenstädter parkte seinen schwarzen Audi A4 ordnungsgemäß parallel zur Fahrbahn im Hasenpfad gegenüber der Hausnummer 6. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte das Auto des Seligenstädters im Bereich des linken vorderen Kotflügels und verursachte mehrere Dellen und Kratzer. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten der Schadensregulierung nachzukommen. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0. Bereich Main-Kinzig

Unbekannte werfen Eier gegen die Hauswand des Oberbürgermeisters - Hanau

(neu) Unbekannte haben am Samstagabend mehrere rohe Eier gegen das Wohnhaus des Hanauer Oberbürgermeisters in der Kirschbaumallee geworfen, wobei ein Schaden von rund 150 Euro entstanden ist. Tatzeit dürfte nach ersten Erkenntnissen gegen 18.45 Uhr gewesen sein. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Sachbeschädigung einen politischen Hintergrund haben könnte, weshalb das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Wer zu der betreffenden Zeit verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Hanauer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 zu wenden.

Annähernd 50 Autos beschädigt - Hanau

(mm) Bei annähernd 50 geparkten Autos haben Unbekannte Reifen platt gestochen und dabei einen Schaden von einigen Tausend Euro angerichtet. Die Täter trieben ihr Unwesen vorwiegend im Bereich der Weststadt (unter anderem in der Burgallee, Ameliastraße, Engelhardstraße, Haydnstraße, Mendelssohnstraße, Georg-Wolf-Straße, Gustav-Adolf-Straße, Schubertstraße, Kurfürstenstraße). Der größte Teil der Sachbeschädigungen wurde in der Nacht zum Sonntag begangen. Einige Straftaten sollen auch bereits zum Jahreswechsel passiert sein. In Großauheim wurden in der Silvesternacht von Unbekannten an einem "Im Taubenkopf" abgestellten Mercedes der Lack an der Fahrerseite verkratzt und in der Nacht zum Sonntag an sechs in der Lehrhöfer Straße geparkten Fahrzeugen Reifen platt gestochen. Hinweise nimmt die Polizei am Freiheitsplatz (06181 100-120) oder die Polizei in Großauheim (06181 9597-0) entgegen.

Weihnachtsbeleuchtung vertreibt Dunkelmänner - Gelnhausen

(neu) Das Einschalten einer Weihnachtsbeleuchtung hat in der Nacht zu Montag möglicherweise zwei Einbrecher im Stadtteil Haitz vertrieben. Gegen 2 Uhr in der Nacht sah eine aufmerksame Anwohnerin in der Straße "Am Würgebach" auf ihrem Grundstück zwei dunkel gekleidete Männer, die aus Richtung des nahen Waldes kamen und dann an ihrer Haustür rüttelten. Als die Frau daraufhin die Lichterkette einschaltete, rannten die Unbekannten weg. Beide sollen sehr schlank gewesen sein, einer trug eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Baseballkappe. Eine Polizeistreife, die umgehend in das Wohngebiet fuhr, konnte jedoch keine Personen feststellen. Zu einem Einbruch kam es glücklicherweise nicht. Gleichwohl bittet die Polizei um besondere Vorsicht. Vergleichbare Situationen sollten umgehend über den Notruf 110 gemeldet werden.

