POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen, Freitag 01.01.2021

Aus polizeilicher Sicht verlief der Jahreswechsel im Bereich des Polizeipräsidiums Südosthessen ruhig und ohne größere Vorkommnisse. So lag der Fokus der polizeilichen Arbeit in der Überprüfung der bestehenden Corona-Regeln. Durch die in der Silvesternacht eingesetzten Beamten konnten in Stadt und Kreis Offenbach sowie im Main-Kinzig-Kreis Verstöße lediglich im mittleren zweistelligen Bereich gegen die Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen festgestellt werden, welche Anzeigen nach sich zogen.

Wir wünschen allen ein frohes neues Jahr 2021!

Offenbach am Main, 01.01.2021, Baum PvD

