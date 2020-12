Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Erreichbarkeit an den Feiertagen

OffenbachOffenbach (ots)

Kommen Sie gesund ins neue Jahr

(hf) Die Pressestelle ist an Silvester, an Neujahr und an dem darauffolgenden Wochenende nicht besetzt. Dringende Anfragen richten Sie bitte wie gewohnt an den PvD unter der bekannten Rufnummer. Das Team der Pressestelle ist ab dem 4. Januar wieder für Sie da. Wir wünschen den Medienvertretern und allen Leserinnen und Lesern unserer Pressemitteilungen einen "Guten Rutsch" und alles Gute, vor allem aber Gesundheit für 2021.

Offenbach, 30.12.2020, Pressestelle, Henry Faltin

