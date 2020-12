Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 30.12.2020

OffenbachOffenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Briefkasten durch Feuerwerksböller beschädigt - Obertshausen

(mm) Der Briefkasten der Stadtbücherei in der Kirschstraße ist am Montag, zwischen 13 und 16 Uhr, von Unbekannten beschädigt worden. Die Täter zündeten einen Feuerwerkskörper und warfen diesen anschließend den Briefkasten. Durch die Detonation wurden der Briefkasten, eine dahinter befindliche Glasvitrine sowie eine Deckenlampe im Vorraum der Bücherei beschädigt. Es entstand ein Schaden von zirka 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Mercedes geklaut - Hanau

(mm) Eine E-Klasse 220d haben Unbekannte am Montag, zwischen 22 Uhr und Dienstag, 16.30 Uhr, in der Kolpingstraße in Klein-Auheim gestohlen. Die Kriminalpolizei nimmt unter der Rufnummer 06181 100-123 Hinweise zum Verbleib des gut 30.000 Euro teuren Mercedes, an dem Hanauer Kennzeichen mit der Ziffernfolge 786 angebracht waren, entgegen.

2. Mülltonnenbrand - Hanau

(mm) Zwei Altpapiertonnen brannten am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Güterbahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 7 vollständig ab. Die Behälter standen in einer Mülltonnenbox, die durch das Feuer ebenfalls beschädigt wurde. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen. Die Kripo ermittelt auch bezüglich eines Mülltonnenbrandes, der zwischen dem 23. und 28. Dezember an derselben Örtlichkeit stattfand.

3. Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben - Hanau

(mm) Ein Passant, der am Dienstag, kurz nach 19 Uhr, mit seinem Hund von der Leipziger Straße in Richtung des Kurt-Blaum-Platz lief, beobachtete, wie zwei Personen auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Bereich der Matthias-Daßbach-Straße mit einer Schreckschusswaffe schossen. Das Duo soll mit der Waffe auf die Fahrbahn gezielt haben. Die beiden waren danach zu Fuß in Richtung Innenstadt geflüchtet. Einer war 1,80 Meter groß und schlank. Er war schwarz gekleidet und trug eine Mütze. Im Gegensatz zu seinem Partner hatte er eine schlanke Figur. Dieser war eher dicklich und nur 1,70 Meter groß. Auffallend war bei ihm der Vollbart sowie sein orangefarbenes Oberteil. Über das Alter der beiden konnte der Fußgänger keine Angaben machen.

4. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Gelnhausen/Hailer

(fg) Innerhalb einer halben Stunde hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen VW Golf auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Weißkirchenweg in Hailer am Montagnachmittag angefahren. Ohne sich zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch davon. Der 53 Jahre alte Eigentümer hatte seinen Wagen um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er nach seinem Einkauf zum Auto zurückkehrte, stellte er Schäden im Bereich der Heckstoßstange fest; die daraus entstandenen Kosten dürften sich auf etwa 800 Euro belaufen. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte auf der Polizeiwache in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

5. Wer hatte eigentlich grün? - Bad Orb

(mm) Eine Ford-Fahrerin und eine Audi-Fahrerin sind am Montag, kurz nach 17 Uhr, im Kreuzungsbereich "Eiserne Hand" zusammengestoßen. An ihren Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Frauen gaben an, jeweils bei grün gefahren zu sein. Die Polizei in Gelnhausen bittet nun Zeugen, die etwas von dem Unfallgeschehen mitbekommen haben oder etwas über die Schaltphase der Lichtzeichenanlagen zum Unfallzeitpunkt sagen können, sich auf der Rufnummer 06051 827-0 zu melden. Die 45-jährige Focus-Fahrerin war auf der Bundesstraße 276 aus Biebergemünd kommend in Richtung Wächtersbach unterwegs. Die 46-jährige A2-Fahrerin befuhr die Landesstraße 3199 von Bad Orb kommend in Richtung Biebergemünd.

6. Unfallfahrer war betrunken - Autobahn 45 / Hammersbach (neu) Mit einem erheblichen Promillewert ist am frühen Mittwochmorgen ein Autofahrer mit seinem Dacia auf der Autobahn 45 bei Hammersbach in die Mittelleitplanke geprallt. Der Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis war in Richtung Hanau unterwegs und wurde zum Glück nur leicht verletzt. Allerdings geht die Autobahnpolizei davon aus, dass sein Wagen nur noch Schrottwert haben dürfte. Bei der Unfallaufnahme rochen die Ordnungshüter eine deutliche Alkoholfahne, was sich durch einen Schnelltest bestätigte. Ganze 1,57 Promille zeigte das Gerät an, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Den Führerschein des Mannes stellte die Polizei sicher.

Offenbach, 30.12.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell