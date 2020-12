Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 27.12.2020

OffenbachOffenbach (ots)

Bereich Offenbach

Gefährliche Ausfahrt mit Elektro-Porsche - Seligenstadt

Am Samstagnachmittag, nach 14 Uhr, gingen bei der Polizeistation in Seligenstadt Beschwerden über einen schwarzen Porsche mit MTK-Kennzeichen ein, dessen Lenker die Verkehrsregeln massiv missachten würde. Durch eine Zivilstreife wurde im Innenstadtbereich ein Porsche Taycan festgestellt, der teilweise mit über 100 km/h durch die Straßen raste. Dabei beschleunigte der Fahrzeugführer den Sportwagen mit Elektroantrieb, der über mehr als 550 PS verfügt und einen Wert von über 100.000 Euro besitzt, teilweise so stark, dass der zivile Streifenwagen nicht folgen konnte. Die Beamten konnten dabei mehrere Gefährdungen von Passanten beobachten, bevor es ihnen gelang die riskante Fahrt zu stoppen. Im Fahrzeug befanden sich vier junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren, die das Auto eines Porschehändlers offensichtlich berechtigt nutzten. Glücklicherweise passierte bei der wilden Tour kein Unfall, dennoch musste der aus Seligenstadt stammende 18-jährige Fahrer seinen Führerschein abgeben. Weiterhin wurde gegen alle Fahrzeuginsassen ein Verfahren wegen Verstoß gegen die geltenden Coronabestimmungen eingeleitet. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum konnten die Polizisten nicht feststellen, die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei in Seligenstadt bittet Zeugen der riskanten Fahrweise oder Personen die dadurch gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 06182 89302-0 bei den Beamten zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Keine Beiträge

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 27.12.20, Müller, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 069-80 98-0

Fax: 069-80 98-2307

E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell