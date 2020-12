POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Donnerstag, 31.12.2020

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Fahrer bei Unfall schwer verletzt - BAB 661

Der Fahrer eines PKW Peugeot wurde am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 661 in Fahrtrichtung Darmstadt in Höhe der Anschlussstelle Langen verletzt. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 59 Jahre alte Dreieicher mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich dabei und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Offenbach verbracht. Am PKW des Unfallfahrers entstand Totalschaden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Süden für ca. zwei Stunden gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation in Langenselbold unter der Telefonnummer 06183 - 911550 zu melden.

Offenbach am Main, 31.12.2020, Baum PvD

