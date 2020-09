POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl, Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis: Diebstahl, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Geld aus Umkleidekabine entwendet

Am Donnerstagabend zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr gelangte ein Dieb während eines Fußballspiels in die Umkleidekabinen einer Halle in der Rechbergstraße. Er nahm die Autoschlüssel aus der Kabine und öffnete anschließend die geparkten Autos. Aus den Autos und den Umkleidekabinen entwendete der Dieb Bargeld in Höhe von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Hohenacker bittet unter der Telefonnummer 07151 82149 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Weinstadt: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Eine 26-jährige Peugeot-Fahrerin war am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr auf der Silcherstraße unterwegs. Als die 26-Jährige nach rechts in die Lützestraße einbiegen wollte, stieß sie mit einer 13-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Die Radfahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 100 Euro.

