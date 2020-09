POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung konnte beobachtet werden - Betrunken Unfall gebaut und Frau geschlagen - Parkenden PKW beschädigt - Unfall beim Abbiegen

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Sachbeschädigung konnte beobachtet werden

Am Donnerstag um kurz nach 12 Uhr beobachtete ein 50-Jähriger Mann mehrere Jugendliche, die auf einem Parkplatz hinter einem Discounter in der Haller Straße eine Regenrinne beschädigten, indem sie mit den Füßen darauf eintraten. Nachdem der Mann die Jugendlichen darauf ansprach, flüchteten diese in Richtung Bahnhof. Am Bahnhof verlor einer der Jugendlichen sein Handy, welches von dem 50-Jährigen, der den Jugendlichen folgte, an sich genommen wurde. Daraufhin wurde der Mann vom Handybesitzer beleidigt und zur Herausgabe des Handys aufgefordert. Die vier Jugendlichen im Alter von 13 bis 14 Jahren flüchteten anschließend und konnten nicht mehr angetroffen werden. Es handelte sich hierbei um drei Jungs und ein Mädchen. Das verlorene Smartphone wurde durch die Polizei gesichert.

Satteldorf: Betrunken Unfall gebaut und Frau geschlagen

Am Freitag gegen 3 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein 33-Jähriger mit seinem PKW Ford auf der K2659 von Satteldorf in Richtung Gröningen unterwegs war und über den dortigen Kreisverkehr fuhr. Das stark beschädigte Fahrzeug ließ er an der Unfallstelle zurück und begab sich zu Fuß nach Hause. Zu Hause teilte er seiner 30-jährigen Frau anscheinend mit, dass er verunfallt sei, woraufhin es zu einem Streitgespräch zwischen dem Ehepaar kam. Im Verlauf des Streits schlug der 33-Jährige seiner Frau mit der Faust ins Gesicht. Der Mann konnte durch eine eintreffende Polizeistreife an seiner Wohnadresse vorläufig festgenommen werden. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von fast 1,8 Promille. Im Anschluss wurde der Mann zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Crailsheim: Parkenden PKW beschädigt

Auf einem Parkplatz in der Gartenstraße wurde am Donnerstag um 16:50 Uhr ein geparkter PKW Opel beschädigt. Eine 70-Jährige Mercedes-Fahrerin streifte das geparkte Fahrzeug und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz Sprinter die Hohe Straße und wollte nach rechts in die Tiefenbacher Straße abbiegen. Zur gleichen Zeit wollte eine 30-Jährige VW-Fahrerin von der Tiefenbacher Straße nach links in die Hohe Straße einfahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

