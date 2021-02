Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Öl im Falkenbächle

Baden-Baden (ots)

Im Falkenbächle der Eckhöfe in Baden-Baden konnte am Montagabend gegen 18.20 Uhr Öl festgestellt werden, was zu einem Einsatz der Feuerwehr führte. Diese errichtete Ölsperren, um weitere Schäden für die Umwelt zu verhindern. Nach ersten Ermittlungen lief möglicherweise beim Abladen eines Kanisters Maschinenöl auf Höhe einer Gartenbaufirma aus, welches danach mutmaßlich trotz des Einsatzes von Bindemittel durch einen Schacht in den Bach geraten war. Weitere Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung folgen.

