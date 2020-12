Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorsäge gestohlen

HerscheidHerscheid (ots)

Während eine Frau Donnerstag an der Habbeler Straße mit Sägearbeiten beschäftigt war, klaute ihr ein Unbekannter die Motorsäge. Sie rief dem Täter hinterher, darauf schmiss der das Arbeitsgerät ins nächste Gebüsch. Der Unbekannte ist zwischen 40 und 50 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß und kräftig. Er hat schwarze Haare, trug eine schwarze Mütze, eine dunkelblaue Daunenjacke, dunkle Hose und schwarze Wollmütze. Hinweise bitte an die Polizei in Plettenberg, Telefon 02391/9199-0.

