Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sieben Bienenvölker gestohlen

MendenMenden (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden in Dentern gleich sieben Bienenvölker gestohlen. Am Samstag gegen 12 Uhr standen sie noch an ihrem Platz am Waldrand. Am Sonntag gegen 15 Uhr bemerkte der Imker das Fehlen.

