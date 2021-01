Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - BergeHamm - Berge (ots)

Ein 71-jähriger Radfahrer aus Hamm wurde bei einem Alleinunfall auf der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße in Höhe der Eisenbahnunterführung verletzt. Er befuhr mit seinem Pedelec den von der Hauptfahrbahn getrennten Radweg und kam aus noch ungeklärten Gründen in Höhe der Unterführung zu Fall. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht und wurde mit dem eingesetzen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand ein leichter Sachschaden von etwa 150 Euro. (ab)

