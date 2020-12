Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei fahndet mit Fotos nach Raubüberfall auf Wettbüro vom 17.12.2020

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Nach einem Raubüberfall mit Schusswaffe auf ein Wettbüro in der Königstraße hat das Amtsgericht Hamm die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Die Polizei fahndet nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Täter und fragt: Wer kann Hinweise zu der Identität des Mannes geben? Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

Der nachfolgende Link führt zum Fahndungsportal mit Bildern und Beschreibung des Täters: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hamm-schwerer-raub

Der nachfolgende Link führt zu unserer ursprünglichen Pressemeldung vom 17.12.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4794407

