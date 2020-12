POL-HAM: Raub auf Wettbüro mit Schusswaffe

Polizeipräsidium Hamm

Raub auf Wettbüro mit Schusswaffe

Hamm-Mitte

Am Donnerstag, 17. Dezember, gegen 19 Uhr beraubte ein Täter ein Wettbüro auf der Königstraße mittels vorgehaltener Schusswaffe. Der Räuber ging nach Betreten zum Tresen und bedrohte die 30-jährige Verkäuferin mit einer Schusswaffe. Er griff dann selbst in die Kasse und packte das vorhandene Bargeld in eine Tüte. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige Richtung Osten. Er ist ungefähr 30 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß. Der Täter ist südländisch, hat dunkle Augen und dunkle Augenbrauen. Er trug eine dunkle Kappe, einen dunklen Hoodie mit Reißverschluß und einen blauen Mundschutz. Während der Tat sprach er Hochdeutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (kt)

