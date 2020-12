POL-HAM: 13-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Polizeipräsidium Hamm

Am Mittwoch, 16. Dezember 2020, um 13.25 Uhr wurde ein 13-jähriger Junge aus Hamm bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Wilhelmstraße / Otto-Brenner-Straße schwer verletzt. Ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm befuhr mit seinem Mercedes Benz die Wilhelmstraße in westliche Richtung und beabsichtigte nach links in die Otto-Brenner-Straße abzubiegen. Zeitgleich fuhr der 13-Jährige mit seinem Fahrrad die Wilhelmstraße in ostwärtige Richtung und wollte den Einmündungsbereich geradeaus überqueren. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und der Junge stürzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 1100 Euro. (ab)

