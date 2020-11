Polizei Mettmann

POL-ME: Hildener angegriffen und beraubt: Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise - Hilden - 2011091

MettmannMettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (18. November 2020) haben vier bislang unbekannte Täter eine 28-jährigen Hildener körperlich angegriffen und ihm sein Smartphone geraubt. Dabei wurde der Mann im Gesicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise.

Das war laut Angaben des Hildeners geschehen:

Gegen Mitternacht ging der 28-Jährige zu Fuß entlang der Hochdahler Straße in Richtung Hilden, als ihm im Bereich zwischen den beiden Autobahnauffahrten (A 46) vier Männer entgegen kamen. Einer von ihnen sprach den Mann an und forderte ihn in akzentfreiem Hochdeutsch auf, ihm seine Wertgegenstände auszuhändigen. Der 28-Jährige reagierte jedoch nicht darauf und ging weiter. Daraufhin hielt einer aus dem Quartett den Hildener fest und ein anderer schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der 28-Jährige zu Boden stürzte. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich der Hildener letztendlich losreißen konnte. Daraufhin flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung.

Der Hildener rannte zur nahegelegenen Autobahnwache, wo er den Vorfall direkt zur Anzeige brachte. Dabei fiel ihm auf, dass sein Handy nicht mehr bei ihm war.

Die Polizei fahndete umgehend nach dem Quartett, konnte im Umfeld jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Die Täter hatten laut des Hildeners alle ein "südländisches Aussehen" und trugen dunkle Kleidung. Alle vier waren in etwa 25 bis 28 Jahre alt. Die beiden Wortführer hatten kurze Haare und waren etwa 1,65 bis 1,70 bzw. 1,80 Meter groß. Die beiden Personen sollen akzentfreies Hochdeutsch gesprochen haben.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt in diesem Zusammenhang:

Wer hat den Überfall auf den Hildener beobachtet oder kennt möglicherweise sogar die Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

