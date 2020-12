Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 5 Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 29. Dezember, gegen 23.50 Uhr wurden fünf Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße in Nähe des Wilhelmsplatzes leicht verletzt. Ein Streifenwagen mit einer transportierten Person befuhr die Wilhelmstraße in FR Osten. Eine 40-jährige Corsa-Fahrerin fuhr vom Fahrbahnrand an und stieß gegen den Streifenwagen. Die 40-Jährige sowie ihr 9-jähriger Sohn wurden mit einem Krankenwagen in Krankenhäuser gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Ein 26-jähriger Polizeibeamter wurde durch den Unfall so verletzt, dass er nicht dienstfähig war. Der 28-jährige Polizist sowie der 31-jährige Mann, der transportiert wurde, sind ebenfalls leicht verletzt. Der Opel Corsa sowie der Ford waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von 6500,- Euro. (kt)

