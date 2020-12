Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Brand in einer Tiefgarage gesucht

Hamm-Bockum-HövelHamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Montag, 28. Dezember, gegen 22.15 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Tiefgarage auf der Oranienburger Straße. Ein PKW brannte vollständig aus, ein weiterer Wagen wurde in Mitleidenschaft gezogen. Durch das Feuer wurde die Tiefgarage beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand Sachschaden. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (be)

