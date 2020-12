Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falscher Sparkassenmitarbeiter am Telefon täuscht 31-Jährige

HammHamm (ots)

Einem falschen Sparkassen-Mitarbeiter gelang es am Samstag, 26. Dezember, eine 31-Jährige aus Hamm-Heessen, um einen vierstelligen Betrag zu bringen.

Der unbekannte Täter rief die Frau gegen 12.45 Uhr mittels Call-ID-Spoofing an. Dabei wurde nach Angaben der Geschädigten auf dem Display ihres Mobiltelefons "Sparkasse Hamm, Geldautomat 023811030" angezeigt.

Der angebliche Sicherheitsmitarbeiter ließ die Frau glauben, dass ihr Girokonto ausgespäht und eine vierstellige Summe widerrechtlich abgebucht worden sei. Anschließend bot er der 31-Jährigen an, die Transaktionen sofort wieder rückgängig machen zu können, wenn sie ihm vier TAN-Nummern mitteile.

Das tat die Hammerin und stellte nach dem Telefonat fest, dass ein vierstelliger Betrag mit vier Überweisungen über das TAN-Verfahren abgebucht wurde. Die Polizei Hamm ermittelt nun wegen Betruges.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie z.B. Bankkontodaten, Kreditkartendaten, TAN-Nummern, Zugangsdaten zu Online-Konten oder PIN-Nummern für EC-Karten heraus. Lassen Sie sich unter keinen Umständen persönliche Informationen oder sensible Daten am Telefon entlocken. Rufen Sie bei dem betreffenden Geldinstitut zurück und vergewissern sich.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell