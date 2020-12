Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnung und Geschäft

Hamm-HeessenHamm-Heessen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 27. Dezember, 17 Uhr und Montag, 28. Dezember, 8.30 Uhr, drangen Unbekannte in Geschäftsräume sowie eine dazu gehörige Privatwohnung auf der Amtsstraße ein. Die Eindringlinge erlangten Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie zuvor gewaltsam in das Gebäude gelangt waren. Angaben zur erlangten Tatbeute liegen bisher nicht vor. Wer Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen geben kann, möge sich bei der Polizei in Hamm unter der Nummer - 02381 - 916 - 0 oder elektronisch unter "hinweise.hamm@polizei.nrw.de" melden.(es)

