Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A 31 bei Gladbeck - Sperrung in Richtung Oberhausen

Münster/Gladbeck/Bottrop (ots)

Nach einem Unfall am Freitagmittag (24.7., 13.17 Uhr) auf der Autobahn 31 ist diese aktuell in Richtung Oberhausen gesperrt. An dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Gladbeck und Bottrop sind zwei Pkw und zwei Lkw beteiligt. Dabei wurde mindestens eine Person schwer verletzt. Einer der Lkw ist umgekippt und liegt auf der Seite. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Verkehr wir an der Anschlussstelle Gladbeck abgeleitet. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern.

