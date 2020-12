Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Briefkasten zerstört

Hamm-Bockum-Hövel

Mutwillig aufgebrochen und abgerissen wurde ein Briefkasten der Deutschen Post auf dem Nordenstiftsweg am Freitag, 25. Dezember.

Gegen 22.55 Uhr bemerkte ein Anwohner einen lauten Knall und schaute daraufhin von seinem Balkon auf die Straße. In Höhe des zerstörten Briefkastens erkannte er ein schwarzes Auto, vermutlich einen Mazda 3, das sich in Richtung Bockumer Weg entfernte. Zu möglichem Diebesgut können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise an 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

