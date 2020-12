Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Auffahrunfall im Nebel

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Bei starkem Nebel kam es am Mittwoch auf der Bundestraße 36 zu einem Auffahrunfall. Ein 62-Jähriger fuhr gegen 17.30 Uhr von Karlsruhe in Richtung Rastatt. An der Kreuzung zur Messeallee fuhr er einem bei Rotlicht wartenden Pkw auf. Der 34-jährige Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden.

