Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schulgebäude mit mehreren Graffiti beschmiert

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Auf mehrere Gebäudewände des Beisenkamp-Gymnasiums und der Bodelschwingh-Grundschule wurde eine Vielzahl von Graffitis durch bislang Unbekannte gesprüht. Der oder die Täter beschmierten die Gebäude in der Zeit zwischen Sonntag, 27. Dezember, 17 Uhr und Montag, 28. Dezember, 6.45 Uhr. Teilweise wurden die Wände erst kürzlich neu gestrichen. Die Höhe des Sachschadens wird auf mindestens 6000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Sprayern nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell