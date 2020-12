Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Glätteunfälle am Morgen

Hamm

Leicht verletzt wurde ein Kradfahrer am Mittwoch, 30. Dezember, auf der Ludwig-Teleky-Straße nach einem Glätteunfall. Der 57-jährige Fahrer einer Honda stürzte aufgrund der glatten Fahrbahn im Kreuzungsbereich, als er auf die Knappenstraße abbiegen wollte. Ein Rettungswagen brachte den Hammer in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Glätte war auch der Grund für einen Alleinunfall eines Radfahrers auf der Josef-Wiefels-Straße. Der 63-Jährige geriet gegen 4.45 Uhr mit seinem Zweirad beim Abbiegen auf die Marker Allee ins Rutschen und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Hammer in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Gegen 5.45 Uhr verlor der 30-jährige Fahrer eines Transporters auf der Weetfelder Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in Höhe der Rathenaustraße in einen Graben. Auch hier war die Fahrbahn durch überfrierende Nässe sehr glatt. Nach dem Unfall kam es zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Während der Bergung musste die Weetfelder Straße bis 9.15 Uhr gesperrt werden. An dem Transporter, dessen Fahrer unverletzt blieb, entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.(hei)

