Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kirche

Hamm-HeessenHamm-Heessen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in eine Kirche an der Heessener Dorfstraße ein. Die Täter hebelten eine Kellertür auf und verschafften sich so Zutritt. In den Räumlichkeiten wurden Behältnisse gewaltsam geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Zum Diebesgut liegen bisher keine Angaben vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell