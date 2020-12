Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell unter Aichelberg - Vorfahrt missachtet

Schwere Verletzungen erlitt am Montag ein Rollerfahrer bei einem Unfall in Zell u.A.

Gegen 16.45 Uhr bog ein VW-Fahrer von der Göppinger Straße nach links in Richtung Bad Boll ab. Dabei übersah der 62-Jährige einen von links kommenden Rollerfahrer. Der dunkel gekleidete 54-Jährige konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt sie auf 3.500 Euro. Die Piaggio musste abgeschleppt werden.

Verkehrsteilnehmern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen. Zweiradfahrern rät sie helle Kleidung mit Reflektoren.

