POL-UL: (UL) Dietenheim/Illertissen - Polizei ermittelt flüchtigen Autofahrer

Einen hochwertigen BMW beschlagnahmte die Polizei am Montag in Illertissen.

Wie berichtet (siehe unsere Pressemitteilung vom 26.11.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4775176) flüchtete ein zunächst unbekannter Autofahrer am 25.11. vor einer Polizeistreife in Dietenheim. Im Laufe der Ermittlungen gelang es der Polizei, den Fahrer, einen 42 Jahre alten Mann, zu ermitteln. Am Montag standen die Beamten mit einem Durchsuchungsbeschluss bei dem Mann aus dem Großraum Laupheim vor der Haustür. Einen Beschlagnahmebeschluss für den hochwertigen BMW hatten sie ebenfalls in der Tasche. Den entdeckte die Polizei letztendlich in einer Tiefgarage in Illertissen und beschlagnahmte das Fahrzeug. Der 42-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte wie Durchführung eines Kfz-Rennens, Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Auch ermittelt die Polizei wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn.

