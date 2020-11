Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erfolgreiche Suche nach einer vermissten Person aus Stralsund, LK V-R

StralsundStralsund (ots)

Am 29.11.2020 um 12:01 Uhr meldete der Ehemann telefonisch der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg seine 91-jährige Ehefrau als vermisst. Diese verließ die Häuslichkeit in unbekannte Richtung. Es war zu befürchten, dass die Dame dringend medizinische Hilfe benötigte. Eine sofortige Absuche der unmittelbaren Umgebung durch Beamte des Polizeihauptreviers Stralsund verlief zunächst ohne Erfolg, sodass weitere Kräfte zur Unterstützung angefordert wurden. Neben einem Hubschrauber des Landeswasserschutzpolizeiamtes MV war ein Fährtenhund des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV im Einsatz. Zwischenzeitlich erfolgte ein Hinweis vom örtlichen Nahverkehr an die Polizei Stralsund, welcher eine auf die Personenbeschreibung zutreffende ältere Frau zuletzt mit dem Bus beförderte. Nach Rücksprache mit dem Ehemann konnte nach circa einer Stunde die Vermisste durch die eingesetzten Kräfte wohlbehalten bei Bekannten der Familie in der Nähe der Bushaltestelle angetroffen werden.

Christian Lentzner Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell