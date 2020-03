Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Diebstahl von Katalysatoren:

In der Zeit von Samstag, den 14.03.2020, 15.00 Uhr bis zur Feststellung am Montag, den 16.03.2020, 13.00 Uhr, betrat/en bislang unbekannte/r Täter ein Firmengrundstück im Bohnenkamp in Harlingerode. Hier wurde an einem dort abgestellten Pkw BMW und an einem VW Lupo der jeweilige Katalysator abgebaut (abgesägt) und entwendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell