Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes im Bereich 18528 Parchtitz

PHR BergenPHR Bergen (ots)

In den Abendstunden des 28.11.2020,gegen 18:50 Uhr brach ein Brand im Bereich der Melkanlage in Parchtitz in der Hofstr. aus. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Bergen, Sehlen, Ralswiek, Patzig und Parchtitz waren mit 37 Kameraden im Löscheinsatz und konnten das Feuer schnell eindämmen. Die Kameraden konnten ca. 1000 untergebrachte Rinder vorsorglich in Sicherheit bringen. Durch den Brand wurden nach derzeitigen Erkenntnissen ein Teil der Melkanlage zerstört. Bislang kann der Sachschaden nur geschätzt werden und könnte sich auf 10.000,00 Euro belaufen. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen ist das Feuer auf einen technischen Defekt an einer Vakuumpume der Melkanlage zurück zu führen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

