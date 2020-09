Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rettungseinsatz an der Steilküste von Lohme (Insel Rügen)

PR Sassnitz (ots)

Heute,am 20.09.2020 gegen 14:50 Uhr fand auf der Insel Rügen ein Rettungseinsatz an der Steilküste von Lohme, ca. 700 Meter westlich von Bistamitz statt. Zwei deutsche Urlauberinnen aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen waren beim Spazierengehen in eine hilflose Lage geraten. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen die Frauen im Alter von 32 und 30 Jahren unterhalb der Steilküste spazieren. An einer etwa 50 Meter hohen Stelle wollten sie dann den Weg abkürzen, weil sie schon zu lange gelaufen waren. Fast oben angekommen merkten die beiden Urlauberinnen, dass sie aus eigener Kraft weder weiter hoch noch wieder runter kommen.Alarmierte Rettungskräfte u.a. die Höhenretter der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz waren mit 7 Kameraden, sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Nipmerow mit 5 Kameraden und Einsatzkräfte der Polizei vom Polizeirevier Sassnitz kamen sofort zum Einsatz. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten die Frauen mit einem Seil aus ihrer schwierigen Lage befreien und unverletzt retten. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

