Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tödlicher Bahnunfall, LK VR

PR Grimmen (ots)

Zu einem schweren Personenunfall kam es am heutigen Tag gegen 08:30 Uhr im Bereich der Bahnstrecke Stralsund- Greifswald, bei der eine 70-jährige männliche Person tödlich verletzt wurde. Der deutsche Staatsbürger wurde im Bereich der Gleisanlagen auf freier Strecke hinter dem Haltepunkt Jesser festgestellt. Die Bahnstrecke in Richtung Berlin wurde in der Zeit von 08:35 Uhr bis 11:10 Uhr gesperrt. Die betroffenen 100 Fahrgäste des RE 3307 wurden bis zum nächsten Bahnhof in Greifswald transportiert. In Greifswald konnten die Reisenden mit anderen Zügen ihre Weiterfahrt antreten. Die Umstände, wie es zu diesem Unfall kommen konnte,sind noch unklar. Fremdeinwirkung wird derzeit ausgeschlossen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen des KDD Stralsund zum genauen Unfallhergang dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell