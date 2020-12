Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eschenbach - Einbrecher machen Beute

Am Wochenende drangen Unbekannte in eine Firma in Eschenbach ein.

Vermutlich in den Nachtstunden brachen Unbekannte eine Tür an einem Firmengebäude in der Zillenhardtstraße auf. Im Gebäude fanden sie mehrere Elektrowerkzeuge. Die nahmen die Einbrecher mit. Neben der Beute blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro zurück. Der Polizeiposten Heiningen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Einbrechern.

