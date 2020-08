Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Trickdiebstahl im ICE - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Köln (ots)

Nachdem eine Diebesbande am 08.08.2020 mithilfe eines Tricks in einem Zug Gepäck eines Reisenden stahl, ermittelte die Düsseldorfer und Kölner Bundespolizei. Am Mittwoch wurde der erste Tatverdächtige festgenommen.

Den Halt am Hauptbahnhof Köln nutzten am Abend des 08.08.2020 (Samstag) Trickdiebe in einem ICE, um Gepäck zu stehlen. Dafür warf einer der Verdächtigen im Zug scheinbar versehentlich Münzen zu Boden, sodass hilfsbereite Umstehende ihm halfen, die Münzen aufzusammeln. Die dadurch entstandene Ablenkung nutzte die Bande, um eine Laptoptasche zu entwenden und zügig auszusteigen. Direkt im Anschluss bemerkte einer der Reisenden den Diebstahl seiner Laptoptasche inklusive Bargeld und amtlicher Dokumente, bat die Umstehenden als Zeugen um Mithilfe und wandte sich an die Bundespolizei.

Taschendiebstahlsfahnder der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl sowie Ermittlungsbeamte der Bundespolizei nahmen im Anschluss die Ermittlungen auf und konnten der Diebesbande eine weitere Tat zuordnen. Durch Beschreibungen der Zeugen und Videoaufzeichnungen des Kölner Hauptbahnhofes wurden die Trickdiebe identifiziert. Am gestrigen Vormittag (19.08.2020) wurde der erste Tatverdächtige festgenommen. Nach richterlichem Beschluss verblieb der 48-Jährige in Untersuchungshaft. Die Bundespolizeiinspektion Köln ermittelt wegen eines schweren Falls des Diebstahls gegen den Polen und seine Mittäter. Die Schadenshöhe beläuft sich allein in diesem Fall auf 3.700 EUR.

Zu diesem Anlass gibt die Bundespolizei folgende Hinweise:

- Die Diebinnen und Diebe nutzen sorgloses und unachtsames Verhalten oder die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus: Behalten Sie also ihr Gepäck immer im Blick. - Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. - Zeigen Sie jeden Diebstahl bei der Bundespolizei oder bei einer anderen Polizeidienststelle an.

