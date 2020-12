Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Scheune brennt nieder

Hoher Sachschaden entstand am Montag bei einem Brand in Biberach.

UlmUlm (ots)

Mindestens 200.000 Euro Schaden verursachte nach ersten Schätzungen ein Brand in der Haberhäuslestraße. Das Feuer bemerkte kurz vor 22 Uhr ein Anwohner und rief die Rettungskräfte. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. In der Scheune standen mehrere Traktoren und Maschinen, die den Flammen zum Opfer fielen. Die Brandursache ist noch unklar, weshalb jetzt die Biberacher Kriminalpolizei in alle Richtungen ermittelt. Kriminaltechniker haben ihre Arbeit aufgenommen und erste Spuren gesichert. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise. Wer am späten Abend im Bereich Birkendorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 07351/4470 melden.

+++2281455

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell