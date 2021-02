Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Parkenden Wagen attackiert

Isselburg (ots)

Mutwillig abgetreten haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Isselburg die beiden Außenspiegel eines parkenden Fahrzeugs. Der betroffene Wagen hatte an der Maria-Lenzen-Straße auf einem Parkplatz gestanden. Die Täter richteten einen Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro an. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell