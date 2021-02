Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gartengeräte entwendet

Borken (ots)

Zwei Kettensägen der Marke Stihl und eine Benzingartenschere hat ein Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in Borken gestohlen. Um an seine Beute zu gelangen, hatte der Täter ein Gartenhaus aufgebrochen. Das Geschehen spielte sich auf einem Grundstück am Käthe-Kollwitz-Weg ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

