Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte

Vreden - Spendenbetrüger bedrängen Passanten

Ahaus / Vreden (ots)

Das Geld sollte angeblich für taubstumme Menschen bestimmt sein. Zu einer Spende haben drei Männer am Mittwochnachmittag in Alstätte und Vreden Passanten teilweise aggressiv aufgefordert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand traten die Rumänen im Alter zwischen 25 und 20 Jahren vor Edeka-Märkten in Erscheinung. Sie hatten bei einer Polizeikontrolle kurze Zeit später Listen mit handschriftlichen Einträgen dabei, mutmaßlich von Spendern ausgefüllt. Als sie in Vreden von einem Zeugen angesprochen wurde, flüchteten sie mit einem dunkelblauen Audi mit Herner Kennzeichen. Die Polizei geht derzeit von betrügerischen Betteln der Männer aus und bittet "Spender" und Zeugen, sich mit der Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

Bereits Ende Januar fielen angebliche Spendensammler mit einer ähnlichen Masche in Bocholt auf. Auch dort fuhren die Männer in einem Audi mit Kennzeichen aus Herne davon.

Hier der Link zu der Pressemeldung vom 31.01.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4826312

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell