Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Fahrraddieb ermittelt

Heek (ots)

Durch Auswertung von Spuren konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Der 46-jährige Mann sitzt derzeit wegen anderer Delikte in einer Justizvollzuganstalt ein. Zum Abtransport bereitgestellt hatten der Georgier und ein weiterer Unbekannter im März vergangenen Jahres Fahrräder in Heek an der Schniewindstraße. Die Diebe flüchteten, als sie von einem Zeugen entdeckt wurden, und ließen dabei ein Fahrzeug zurück. Im Wagen, an dem manipulierte Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen befestigt waren, lagen bereits zwei zuvor entwendete Fahrräder. Der Georgier hinterließ bei weiteren gleichgelagerten Straftaten Spuren im Kreis Coesfeld, Kreis Steinfurt sowie in der Stadt Münster. Auch in Niedersachsen wird er für Eigentumsdelikte verantwortlich gemacht. Die Identität des zweiten Täters ist weiterhin unbekannt

