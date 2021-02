Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Bei Kollision leicht verletzt

Rhede (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer, dazu ein Sachschaden in Höhe von circa 7.700 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Dienstag in Rhede gekommen ist. Ein 72-Jähriger war gegen 10.10 Uhr mit seinem Wagen auf dem Wiegenkamp in Richtung Voßkamp unterwegs. Als er die Kreuzung mit dem bevorrechtigten Krommerter Weg queren wollte, stieß der Rheder mit dem Fahrzeug eines 33-Jährigen zusammen. Der Bocholter hatte den Krommerter Weg in Richtung Altrheder Kamp befahren. Die Wucht des Aufpralls schob sein Auto auf der schneeglatten Fahrbahn in den Zaun eines Firmengrundstücks. Ein Rettungswagen brachte den 33-Jährigen in ein Krankenhaus.

