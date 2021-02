Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Fenster hält stand

Gronau (ots)

Einbrecher wollten in der Nacht zum Dienstag in Gronau-Epe in einen Betrieb eindringen. Um in das Gebäude am Amelandsbrückenweg zu gelangen, machten sich die Täter gewaltsam an einem Fenster zu schaffen. Sie scheiterten jedoch. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

